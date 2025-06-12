Глава Роскосмоса обозначил задачи на будущее, стоящие перед госкорпорацией
10:30 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Развертывание первой ядерной электростанции на Луне, а также работы по исследованию Венеры входят в перечень задач, поставленных перед Роскосмосом. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России.
«В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы — единственная страна, посадившая на ней аппарат», — сообщил Баканов, его слова приводятся в телеграм-канале Роскосмоса.
Помимо этого, по его словам, планируется масштабировать орбитальную группировку, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет и обеспечить покрытие каждой точки страны. Также планируется повысить точность системы ГЛОНАСС и усовершенствовать отечественные ракеты и космические корабли.
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