Глава Роскосмоса обозначил задачи на будущее, стоящие перед госкорпорацией

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развертывание первой ядерной электростанции на Луне, а также работы по исследованию Венеры входят в перечень задач, поставленных перед Роскосмосом. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России.

«В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы — единственная страна, посадившая на ней аппарат», — сообщил Баканов, его слова приводятся в телеграм-канале Роскосмоса.

Помимо этого, по его словам, планируется масштабировать орбитальную группировку, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет и обеспечить покрытие каждой точки страны. Также планируется повысить точность системы ГЛОНАСС и усовершенствовать отечественные ракеты и космические корабли.