«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация будут развивать сотрудничество в научно-технической сфере

11:50

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) расширяют сотрудничество в сфере технологий разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии, а также технологий энергоперехода, включая новые источники энергии.

Меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества между сторонами был подписан на V Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

Научный институт «Роснефти» в Уфе и Научно-исследовательский институт при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) также заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидравлического разрыва пласта (ГРП). Согласно документу, стороны будут совместно проводить лабораторные исследования и математическое моделирование при проведении ГРП.

Как считают в «Роснефти», подписание соглашения станет важным шагом развития научно-технологического сотрудничества между компаниями и этапом продвижения линейки корпоративных программных продуктов и эффективных технических решений на внешние рынки.

Напомним, ранее «Роснефть» и CNPC подписали лицензионное соглашение на использование российского программного обеспечения «РН-ГРИД» - технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта. Это собственная разработка «Роснефти», способствующая повышению эффективности освоения нефтегазовых месторождений Китайской национальной нефтегазовой корпорации.

Две компании сотрудничают уже почти 20 лет по целому ряду направлений деятельности, развивая энергодиалог между Россией и Китаем. «Роснефть» и CNPC взаимодействуют в рамках Совместного координационного комитета (СКК), созданного компаниями в 2017 году. Они взаимодействуют в сферах разведки и разработки нефтегазовых месторождений, нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами, научно-технических исследований, подготовки кадров и др. По подписанному в феврале 2022 года соглашению «Роснефть» и КННК также прорабатывают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития, например, сокращения выбросов парниковых газов, в том числе метана, технологий повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2.

Кроме того, «Роснефть» и CNPC - соорганизаторы Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, учрежденного по поручению главы РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Форум позволяет развивать диалог между Россией и Китаем в области энергетики, увеличивать двусторонний товарооборот, расширять портфель совместных проектов, привлекать инвестиции и проектное финансирование.