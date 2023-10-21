На V Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме компании двух стран заключили около 20 соглашений

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На полях V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ), который завершился в Пекине, состоялись двусторонние встречи между компаниями двух стран и заключены около 20 соглашений. Всего в активностях РКЭБФ в нынешнем году участвуют примерно 500 человек, среди которых политики, представители 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что участвующие в РКЭБФ компании обеспечивают суммарно более 45% торговли между Россией и Китаем.

Двухдневная программа включала в себя церемонию открытия с участием высшего политического руководства России и Китая, сессии на тему укрепления российско-китайского сотрудничества по различным направлениям деятельности, технологические экскурсии в китайские научные институты, а также тематические круглые столы.

Например, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) продемонстрировала участникам форума свои разработки в сфере производства оборудования, а также продукты и решения, цифровизирующие производственные процессы. В штаб-квартире инженерно-технологического НИИ корпорации CNPC участникам РКЭБФ показали линии по производству инструментов, приборов и различного оборудования. Также компания цифровых технологий «Куньлунь» при CNPC продемонстрировала участникам форума свои разработки в сфере производства оборудования, а также продукты и решения, цифровизирующие производственные процессы. В штаб-квартире инженерно-технологического НИИ корпорации CNPC участникам РКЭБФ показали линии по производству инструментов, приборов и различного оборудования. Также компания цифровых технологий «Куньлунь» при CNPC продемонстрировала достижения в областях интеллектуализации нефтегазовых месторождений, цифровизации процессов.

В первый день форума состоялась техническая экскурсия на опытно-промышленную площадку НИИ низкоуглеродного развития корпорации CHN Energy. Участники РКЭБФ увидели чистые технологии по переработке угля, а также по улавливанию, использованию и хранению углерода. Также китайские ученые показали экспериментальные и опытно-промышленные установки по производству топлив и новых материалов.

На второй день V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Пекине были организованы круглые столы, например, дискуссия, проведенная Народным университетом Китая, касалась проблем энергетической безопасности и энергоперехода. А в ходе дискуссии, устроенной корпорацией CNNC, были обсуждены актуальные вопросы развития цифровой ядерной энергетики на примере использования IT-продуктов при выполнении совместных российско-китайских проектов. Китайская инженерно-технологическая корпорация угольной промышленности (CCTEG) затронула вопросы, связанные с российско-китайским сотрудничеством в развитии угольной отрасли.

Следующий VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум будет проведен в России в 2024 году.