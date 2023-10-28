Человек, застреливший в штате Мэн 18 человек, покончил с собой - СМИ
09:35 28.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я стою здесь, чтобы сообщить, что полиция штата обнаружила тело Роберта Карда в [соседнем населенном пункте] Лисбон. Он мертв», — сказала она на пресс-конференции, добавив, что больше он не является угрозой. По данным телеканала CNN, подозреваемый 40-летний Роберт Кард мог покончить с собой.
Вечером 25 октября в городе Льюистон с населением порядка 40 тыс. человек произошла стрельба. Нападавший, по информации американских СМИ, вооруженный штурмовой винтовкой с оптическим прицелом, ворвался в ресторан и боулинг-клуб и открыл огонь по посетителям. По последним данным, жертвами стрельбы стали 18 человек, 13 получили ранения.
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