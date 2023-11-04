США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией — NBC
08:30 04.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой американских чиновников.
По его данным, американские и европейские официальные лица «начали спокойно» говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы, что Украине «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей». Ряд таких бесед состоялся еще в прошлом месяце, отмечает телеканал.
Как указывают чиновники, подобные переговоры являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Официальные лица говорят, что «осталось время до конца года», прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.
Ранее сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама) заявил, что сейчас настал «отличный момент», чтобы начать переговоры между Украиной и Россией, так как нужно урегулировать конфликт, нет причин продолжать его.
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