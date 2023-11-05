Сегодня, 5 ноября, воздух в Москве может прогреться до +13С
09:14 05.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от плюс 11 до плюс 13 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
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