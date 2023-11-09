Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы продолжают создавать качественные общественные пространства. По словам мэра столицы Сергея Собянина, благоустройство Северо-Западного административного округа идет уже несколько лет, в частности, несколько проектов удалось выполнить в Строгине. Например, на улице Маршала Катукова возле дворца спорта «Янтарь» создали сквер – там проложили дорожки, восстановили газоны, высадили деревья, установили лавочки и светодиодные фонари. Модернизирована была большая зона для детских игр и отдыха рядом с домом 24, корп. 6, где теперь устраиваются районные акции и праздники.

В Хорошево-Мневниках в сквере «Березовая роща» создали две прогулочные зоны, проложили дорожки, разместили скамейки и фонари, установили спортплощадку. «Молодежь и жители постарше осваивают памп-трек, скейт-парк и комплекс для силовых тренировок», – отметил мэр в своем блоге.

В парке в 14-м микрорайоне Куркино поменяли покрытие дорожек, отремонтировали детские площадки, установили лавочки и новые энергосберегающие фонари. А в Южном Тушине привели в порядок прогулочную зону по периметру природного памятника «Сходненский ковш». «Укрепили склоны и отремонтировали тропинки, установили дополнительные опоры освещения. Обновили две детские и одну спортивную зоны поблизости, обустроили смотровые площадки. Места тихого отдыха оборудовали новыми скамейками и диван-качелями», – сообщил глава города.

В Тушинском природном парке облагородили овраг в районе улицы Окружная рядом с домом 2 – там организовали рекультивацию почвы, уложили газон, разместили деревянные настилы.

А между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала создан новый променад. Современное пространство для отдыха связано с прилегающими территориями, обновленными в предыдущие годы. Это позволило обеспечить возможность для отдыха примерно 7 тыс. жителям ближайших домов.

В Северном Тушине благоустроен сквер по улице Героев Панфиловцев – у мемориального комплекса в честь воинов 316-й стрелковой дивизии установили памятник генерал-майору Панфилову, обустроена зону отдыха, разбиты газоны и цветники, размещены новые скамейки.