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Дальнейший рост экономики требует повышения производительности труда — Набиуллина

12:32 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика РФ практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы, сейчас ситуация с кадрами довольно острая. Для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей. Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше, означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень -машиностроение, химическая промышленность. <…> Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», — сказала она.

По данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум. В ЦБ в очередной раз также подчеркнули, что помимо внешних санкций на импорт, «ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников также отмечал, что аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны.

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