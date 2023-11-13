Взрывы прозвучали недалеко от военной базы США на северо-востоке Сирии
12:32 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два взрыва прозвучали в районе военной базы, принадлежащей ВС США, рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.
По ее данным, базу атаковали два беспилотника. Информации о причиненном ущербе пока не приводится.
По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. 26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил). На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке — 2,5 тыс.
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