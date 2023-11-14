Сокращение рабочей недели на час поддерживают 61% россиян - опрос
09:20 14.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: 61% россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час. Против этого выступили 16% граждан. Их основные опасения касаются сокращения зарплаты.
Инициативу чаще всего приветствуют женщины (67% против 56% среди мужчин), рассказали радиостанции «Говорит Москва» в сервисе по поиску работы SuperJob.
23% респондентов затруднились оценить необходимость введения меры, так как во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа, в итоге пятница и есть сокращённый рабочий день.
На минувшей неделе сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов внёс в Госдуму законопроект с предложением уменьшить продолжительность рабочего времени в неделю на один час за счёт введения сокращённого рабочего дня перед выходными. Инициатива предусматривает внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс.
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