Сокращение рабочей недели на час поддерживают 61% россиян - опрос

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 61% россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час. Против этого выступили 16% граждан. Их основные опасения касаются сокращения зарплаты.

Инициативу чаще всего приветствуют женщины (67% против 56% среди мужчин), рассказали радиостанции «Говорит Москва» в сервисе по поиску работы SuperJob.

23% респондентов затруднились оценить необходимость введения меры, так как во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа, в итоге пятница и есть сокращённый рабочий день.

На минувшей неделе сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов внёс в Госдуму законопроект с предложением уменьшить продолжительность рабочего времени в неделю на один час за счёт введения сокращённого рабочего дня перед выходными. Инициатива предусматривает внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс.