РФ нужно повысить самообеспеченность по молоку и фруктам — Мишустин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу увеличить самообеспеченность страны по молоку, фруктам и пищевой соли.

«Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины [продовольственной безопасности]», — сказал председатель правительства на стратегической сессии по продбезопасности.

Он уточнил, что «это уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами, урожай фруктов и ягод, который увеличивается, но недостаточно интенсивно». «Отстают пока и объемы по пищевой соли», — добавил глава кабинета министров.