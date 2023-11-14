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РФ нужно повысить самообеспеченность по молоку и фруктам — Мишустин

17:00 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу увеличить самообеспеченность страны по молоку, фруктам и пищевой соли.

«Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины [продовольственной безопасности]», — сказал председатель правительства на стратегической сессии по продбезопасности.

Он уточнил, что «это уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами, урожай фруктов и ягод, который увеличивается, но недостаточно интенсивно». «Отстают пока и объемы по пищевой соли», — добавил глава кабинета министров.

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