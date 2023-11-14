Фонд «Защитники Отечества» вручил первые удостоверения ветеранов бойцам ЧВК «Вагнер»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» вручил первые удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в телеграм-канале председателя фонда Анны Цивилевой.

«Сегодня вместе с Героем России, членом наблюдательного совета фонда „Защитники Отечества“ Алексеем Романовым торжественно вручили первые удостоверения ветерана боевых действий бойцам ЧВК „Вагнер“. Для нас это очень почетно: герои проявили мужество, стойкость и отвагу, многие награждены наградами и медалями, и общество должно уважительно относиться к их подвигам, а фонд — сделать все возможное, чтобы решить их вопросы», — говорится в публикации.