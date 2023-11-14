В 2023 г. в РФ введено более 83 млн кв. м жилья, условия улучшили 7 млн человек — Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

«У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек, это 3,2 млн семей. Аварийного жилья мы расселили почти 2 млн кв. м — 1,8 млн кв. м, это 104,4 тыс. человек. И благоустройство — 7 тыс. 31 общественное пространство. И самое главное — ввод жилья — 83,6 млн кв. м», — сказал Путин, открывая встречу.