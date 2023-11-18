Летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону — организатор

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону. Об этом сообщил ТАСС летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода, который и организовал перелет.

«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в данный момент не может раскрывать подробностей операции.