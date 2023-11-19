ЦАХАЛ привел данные по числу погибших бойцов с начала наземной операции в Газе
09:21 19.11.2023
Общие потери Армии обороны Израиля в ходе наземной операции в секторе Газа составляют 58 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные армейской пресс-службой.
ЦАХАЛ сообщил еще о двух военнослужащих, которые погибли в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Соответствующие потери были зафиксированы на севере сектора Газа.
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