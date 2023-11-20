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На выборах в 4 из 6 городов кандидаты от правящей в Молдавии проиграли

09:25 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидаты от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности проиграли второй тур выборов в местные органы власти в четырех из шести городов республики.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней, ее представители проиграли в городах Унгены, Шолданешты, Флорешты и Кантемир. Ни в одном из районных советов страны правящая партия не получила большинства голосов, позволяющего самостоятельно сформировать исполнительную власть. Всего правящая партия получила на этих выборах 305 тыс. голосов по всей стране, хотя в 2021 году на парламентских выборах ее поддержало 775 тыс.

19 ноября выборы прошли в 273 населенных пунктах страны, где не удалось избрать мэров и глав сельских администраций в ходе голосования 5 ноября. Среди них такие крупные города, как Бельцы, Единцы, Комрат и Унгены.

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