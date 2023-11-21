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Запад пытался применять доктрину прав человека для разрушения суверенитета стран — Путин

12:20 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны коллективного Запада предпринимали попытки использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и усиления своего доминирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну: существующий глубокий кризис [в области соблюдения прав человека] стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования», — указал российский лидер в приветствии к участникам проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Текст приветствия зачитал глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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