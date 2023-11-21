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Сбер запустил биометрию на кассах ВкусВилла

13:35 21.11.2023

Сбер внедрил сервис «Оплата улыбкой» во ВкусВилле – сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. «ВкусВилл» насчитывает более 1500 магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в таких городах как Казань, Пенза, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Ульяновск и других – всего 151 город. Теперь расплачиваться на кассе можно не только наличными, картой или смартфоном, но и улыбкой – по биометрии.

«У Сбера много общего с брендом «ВкусВилл»: мы придерживаемся ESG-принципов, стремимся сделать жизнь наших клиентов более качественной, здоровой и разнообразной, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых. – Наша совместная работа помогает сберегать планету и здоровье людей. Отказ от чеков и пластика, внедрение биометрии в работу магазинов – важные шаги в этом направлении. Сейчас сеть ВкусВилл состоит из 1,5 тыс. магазинов, и в ноябре мы заменили 90% парка терминалов ВкусВилла. Новые терминалы работают быстрее, так что покупки станут ещё более удобными и безопасными».

«Новые терминалы позволяют нам обеспечить покупателям еще более удобные и эффективные условия для оплаты покупок, – рассказала руководитель платежного пути ВкусВилл Марина Фролова. – У покупателей терминалы вызвали положительные эмоции, а одним из ключевых преимуществ новых терминалов люди называют их высокую скорость работы. Оплата проходит значительно быстрее, что позволяет экономить время и сосредоточиться на самом процессе покупки. Мы рады, что наше сотрудничество с Сбербанком привело к таким положительным результатам, мы благодарим Сбербанк за отличную работу и надеемся на дальнейшее развитие нашего партнерства».

Помимо ВкусВилла, сервис «Оплата улыбкой» уже доступен в супермаркетах «Перекресток», «Пятерочка», «Азбука вкуса», магазинах одежды и обуви Zolla, Zenden и Koton. Этот список продолжает расширяться.

Чтобы активировать новый способ платежа в приложении СберБанк Онлайн, достаточно подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще – сказав виртуальному ассистенту в приложении СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой». После этого покупки можно оплачивать, просто посмотрев в камеру.

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