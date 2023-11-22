В Балтийское море на учения пришли около 30 боевых кораблей НАТО

18:45 Источник: Интерфакс

Корабли стран-членов НАТО приступили к выходу в районы предстоящих учений Freezing Winds в Финском заливе и вблизи Аландских островов на Балтике, следует из данных ВМС Финляндии. Корабли ранее прибыли в финские порты Турку и Хельсинки.

В натовских учениях, которые впервые проводятся под руководством Финляндии как члена альянса, принимают участие около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тысячи военнослужащих.

В рамках маневров, которые продлятся до 1 декабря, предполагаются операции по высадке на берег морского десанта. В них, в частности, примут участие морские пехотинцы США, Великобритании и Финляндии