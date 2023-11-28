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НОВОСТИ

Спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона

09:05 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, со снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.

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