09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, со снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.