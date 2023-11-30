Советники Зеленского могут превратиться в новых олигархов - FT
09:32 30.11.2023 Источник: Газета.Ru
Политические активисты на Украине опасаются, что окружение президента страны Владимира Зеленского может превратиться в «новых олигархов». Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что так называемые борцы с коррупцией беспокоятся из-за того, что у членов команды Зеленского становится все больше полномочий, при этом они никому не подотчетны.
Украинская политическая активистка Дарья Калинюк рассказала в интервью FT, что посредством различных схем по присвоению денег в стране могут появиться «новые олигархи». Это, по ее словам, касается и советников президента.
Марчин Валецкий из Национального демократического института высказал мнение, что в на Украине есть широкие возможности для коррупции. Он отметил, что для депутатов Верховной рады действует очень высокий потолок на пожертвования от юридических лиц и никаких ограничений на доход за пределами политической деятельности. Газета.Ru
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