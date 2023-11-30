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Не соблюдающий права человека Запад не имеет права обвинять в этом страны СНГ — генсек

12:20 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с правами человека на Западе не позволяет западным политикам обвинять Россию, Белоруссию и другие страны СНГ в несоблюдении этих прав. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Проблема очень актуальная для нас для всех — соблюдение прав человека на пространстве Содружества. Особенно в связи с тем, что усилились нападки и, что примечательно, в большинстве своем необоснованные, на страны Содружества о якобы нарушении прав человека, о несоблюдении этих прав, о нарушении принципов демократии в наших странах. Я не скрою, я много лет проработал за рубежом, в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки. И должен сказать, что там очень далеко до соблюдения прав человека и до демократии», — сказал он перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске очередного заседания Совета постпредов стран — участниц Содружества.

Лебедев указал на то, что «нарушения прав человека и основ демократии, которые там происходят — и в США, и в Западной Европе, они, конечно же не дают права этим государствам, политикам, обвинять страны Содружества, Россию, Беларусь, в каких-то нарушениях прав человека».

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