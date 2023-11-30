Путин 14 декабря подведет итоги года
12:05 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — сказал Песков.
Такой формат используется не впервые — ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.
НОВОСТИ
- 12:00 30.11.2023
- Путин отметил, что сохранит самую светлую память о Киссинджере
- 11:32 30.11.2023
- В НАТО не исключают, что Украина не сможет вытеснить российские войска до конца 2024 года
- 11:20 30.11.2023
- Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Липецком
- 11:05 30.11.2023
- Президент ФРГ полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета по прибытии в Доху
- 11:00 30.11.2023
- ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму
- 10:32 30.11.2023
- Илон Маск встревожен скоростью развития искусственного интеллекта
- 10:20 30.11.2023
- ХАМАС сообщило, что будет использовать показания заложников в исках в МУС против Израиля
- 10:05 30.11.2023
- При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли двое россиян
- 10:00 30.11.2023
- ОБСЕ находится на «аппарате искусственного жизнеобеспечения» — глава МИД Австрии
- 09:32 30.11.2023
- Советники Зеленского могут превратиться в новых олигархов - FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать