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Путин 14 декабря подведет итоги года

12:05 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — сказал Песков.

Такой формат используется не впервые — ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

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