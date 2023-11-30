МОК превысил полномочия в вопросе смены россиянами спортивного гражданства — Поздняков
17:40 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) нарушил правила Олимпийской хартии в вопросе смены спортивного гражданства российскими атлетами, превысив полномочия организации. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Исполком Олимпийского комитета России согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других национальных комитетов не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии. Просто вдумайтесь, отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств», — написал он.
В среду МОК одобрил переходы велогонщиков Валерии Любимовой в сборную Франции, Михаила Яковлева — в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова — в сборную Сербии.
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