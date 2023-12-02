За неделю ВС РФ на донецком направлении улучшили положение по переднему краю — МО
15:00 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения южной группировки ВС РФ за неделю продолжили улучшение положения по переднему краю донецкого направления, освобожден населенный пункт Артемовское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
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