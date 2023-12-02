РФ вправе использовать «справедливое проецирование силы» против недругов, заявил Медведев

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия оставляет за собой право использовать стратегию «справедливого проецирования силы» во всех сферах против недружественных стран. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в сети «ВКонтакте» в публикации, посвященной двухсотлетию доктрины Монро.

«В отношении дружественно настроенных стран Россия будет и далее применять принципы добрососедства и благожелательного невмешательства. В отношении противников может быть использована стратегия „справедливого проецирования силы“ во всех сферах — военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и др.», — заверил он.