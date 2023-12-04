Покрытие 5G будет обеспечено до 2030 г. на территориях, где проживает 60% населения РФ
12:05 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Покрытие сетями связи формата 5G в рамках реализации стратегии отрасли связи до 2030 года будет обеспечено на территориях страны, где проживает 60% населения РФ. Об этом сообщил в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами замглавы правительства Дмитрий Чернышенко.
«Средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с, при этом покрытие сетями 5G будет обеспечено на территориях, где проживает 60% населения», — сказал вице-премьер.
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