Запад не уверен, поддерживать ли создание буферной зоны Израиля вокруг Газы — СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны обсуждают, стоит ли поддерживать план Израиля по созданию временной буферной зоны вокруг сектора Газа для сдерживания террористических атак после завершения наземной операции в анклаве. Об этом сообщила газета Haaretz.

По данным издания, Израиль не уточнял, как долго он намерен действовать в такой зоне и планирует ли он сохранять там продолжительное военное присутствие. «Мы не получаем четких ответов, и это вызывает опасения по поводу истинной цели операции», — приводит Haaretz слова источника из числа западных дипломатов.