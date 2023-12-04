Европейцам становится все тяжелее «палить деньги в бездонной украинской бочке» — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейским странам все труднее «палить деньги в бездонной украинской бочке». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал публикацию газеты Financial Times о разногласии в Евросоюзе по поводу бюджета, которое ставит под угрозу предоставление Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой помощи. «Наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской. Что касается нас, то специальная военная операция (СВО — прим. ТАСС) будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — сказал представитель Кремля.