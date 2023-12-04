0
0
53
НОВОСТИ

Европейцам становится все тяжелее «палить деньги в бездонной украинской бочке» — Песков

13:20 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейским странам все труднее «палить деньги в бездонной украинской бочке». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал публикацию газеты Financial Times о разногласии в Евросоюзе по поводу бюджета, которое ставит под угрозу предоставление Украине 50 млрд евро в соответствии с четырехлетней программой помощи. «Наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской. Что касается нас, то специальная военная операция (СВО — прим. ТАСС) будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 04.12.2023
ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске
0
62
10:32 04.12.2023
На юге сектора Газа операция будет не менее мощная, чем на севере - ЦАХАЛ
0
89
20:40 03.12.2023
Чтобы не отстать от Китая, Америке нужно наращивать производство современных вооружений - Пентагон
0
180
09:45 03.12.2023
В КНДР считают, что военное столкновение на Корейском полуострове лишь вопрос времени
0
228
09:00 03.12.2023
В Пентагоне заявили о начале масштабной модернизации оборонной промышленности
0
228
21:00 02.12.2023
ВС РФ отразили удар по территории Кубани, разрушений в Краснодаре нет — мэр города
0
273
20:30 02.12.2023
Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
0
284
15:00 02.12.2023
За неделю ВС РФ на донецком направлении улучшили положение по переднему краю — МО
0
309
13:00 02.12.2023
Литва в 2024 году получит из США боевые беспилотники
0
304
11:30 02.12.2023
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл во вьетнамский порт Камрань
0
300

Возврат к списку