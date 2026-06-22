Собянин: Завершен важный этап строительства участка Рублево-Архангельской линии

11:17

В Москве завершилось строительство двухпутного тоннеля большого диаметра на перегоне от станции «Липовая роща» до «Строгина» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. По словам мэра столицы Сергея Собянина, проходческий щит-гигант «Мария» проложил тоннель длиной 2,04 км, пролегающий под действующей Арбатско-Покровской линией метро и Московской кольцевой автодорогой. «Позади еще один важный и сложный этап строительства участка новой ветки от “Бульвара Генерала Карбышева” до “Новорижской”, который мы планируем открыть в следующем году. В целом на строительстве Рублёво-Архангельской линии сейчас работают три проходческих щита», — сообщил градоначальник.

По его словам, пассажиропоток станций второго участка на момент пуска будет составлять более 70 тыс. поездок в сутки, а к 2030 году возрастет почти на 35%, более чем до 94 тыс. поездок.

Напомним, Рублево-Архангельская линия метро длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и в перспективе в подмосковный город Красногорск.

По линии будут курсировать самые российские современные поезда «Москва-2026». Ветка будет связывать два крупнейших деловых квартала: ММДЦ «Москва-Сити» и «СберСити» в новом микрорайоне Рублево-Архангельское.