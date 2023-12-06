США передали РФ предложение по обмену Гершковича и Уилана, оно было отвергнуто — Госдеп

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты передали России в последние недели новое существенное предложение по обмену осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которое было отвергнуто. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«В последние недели мы представили [РФ] новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отклонено», — сказал дипломат.