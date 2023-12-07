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НОВОСТИ

В 2024 году в США и Европе повысится уровень разобщенности по поддержке Украины — Нарышкин

13:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень политической разобщенности, в том числе по поддержке Украины, повысится в США и Европе в 2024 году, говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, опубликованной в журнале «Разведчик».

«Теперь несколько слов о ситуации внутри самого евроатлантического блока. В следующем году мы наверняка увидим в США и Европе повышение уровня общественной и политической разобщенности по целому ряду тем, начиная от поддержки Украины и заканчивая продвижением ЛГБТ-повестки», — говорится в статье.

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