В 2024 году в США и Европе повысится уровень разобщенности по поддержке Украины — Нарышкин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень политической разобщенности, в том числе по поддержке Украины, повысится в США и Европе в 2024 году, говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, опубликованной в журнале «Разведчик».

«Теперь несколько слов о ситуации внутри самого евроатлантического блока. В следующем году мы наверняка увидим в США и Европе повышение уровня общественной и политической разобщенности по целому ряду тем, начиная от поддержки Украины и заканчивая продвижением ЛГБТ-повестки», — говорится в статье.