Украина может быть вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта — WP
18:40 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта с Россией с отказом от территорий, если поддержка со стороны НАТО не будет усилена. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в Киеве Уильяма Тейлора.
По его мнению, без увеличения поддержки со стороны стран НАТО «Украина будет сражаться с недостаточной силой» и в итоге будет вынуждена согласиться на раздел территории по корейскому сценарию. Издание подчеркивает, что блокада «американского оружейного трубопровода» сделает невозможным новое крупное наступление, и «у уставшей и все более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как рассмотреть пути урегулирования».
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