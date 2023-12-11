Комплекс ПРО США в Польше достигнет оперативной готовности 15 декабря — Моравецкий
14:12 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наземный комплекс противоракетной обороны США Aegis Ashore, установленный на севере Польши, достигнет оперативной готовности 15 декабря. Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в Сейме (нижней палате парламента).
«Американцы передали нам информацию, что 15 декабря противоракетный щит в Редзиково достигнет оперативной готовности», — сказал политик.
Строительные работы на базе ПРО США в местечке Редзиково на севере Польши были завершены в 2022 г. Первоначально планировалось ввести комплекс в строй в 2018 г. По данным открытых источников, строительство базы ПРО в Редзикове обошлось США в 850 млн долларов. Наземная станция Aegis Ashore полностью повторяет систему Aegis корабельного базирования. Один такой комплекс, выполняющий роль тестового, находится на Гавайях, а другой, введенный в строй в мае 2016 года, расположен в Румынии.
Третий объект в Польше компания — подрядчик проекта, фирма Lockheed Martin, первоначально собрала на своем предприятии в Мурстауне (штат Нью-Джерси). После этого его разобрали и отправили в Редзиково, чтобы заново собрать на месте дислокации.
Основное вооружение комплекса в Польше составят противоракеты SM3.
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