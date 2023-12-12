Суд Петербурга выдворил из РФ семьи школьников, забросавших снегом Вечный огонь
15:32 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Красносельский суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из страны семей школьников, которые вечером 10 декабря потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Будучи иностранцами и проживая в России, они не становились на миграционный учет, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзата Батырова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным принудительным выдворением каждому», — говорится в сообщении. Свою вину нарушители признали.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, родителей подростков поместили в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а их детей — на временное содержание в специализированные учреждения. «11-летний подросток, который затушил Вечный огонь, помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сообщили в полиции.
Инцидент произошел в Красном Селе. 11-летний подросток бросил снежок в Вечный огонь в присутствии двух друзей в возрасте 10 и 14 лет из одной семьи. После проверки подростки — граждане стран ближнего зарубежья — были задержаны. На родителей мальчиков составили протоколы о нарушении миграционного законодательства.
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