США считают, что РФ перевела экономику на военные рельсы

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, по оценкам администрации США, перевела экономику на военные рельсы, переориентировав промышленность на производство оружия и других средств для специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

«Из-за отсутствия альтернативы Россия сейчас превратилась в военную экономику», — заявил он на телефонном брифинге, который был посвящен новому указу президента США Джо Байдена об ужесточении санкций против РФ. По его утверждению, «производственные мощности и рабочая сила [РФ] переориентировались непосредственно на производство оружия и других вещей, необходимых» для СВО.

В американской администрации убеждены, что данный переход «ослабил внутреннюю экономику» России и что у Москвы есть ресурсы для продолжения военных действий лишь в краткосрочной перспективе.

В Вашингтоне продолжают настаивать на том, что экономические санкции против России работают, так как Москве пришлось потратить «немало времени и ресурсов» на поиск путей обхода этих рестрикций, чтобы получить «необходимые компоненты для ведения войны». В этот перечень, по словам представителя администрации, входят «полупроводники <…>, станки, химические исходные вещества, шарикоподшипники и оптические системы».