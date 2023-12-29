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Лукашенко предложил строить торговые центры с белорусской продукцией в РФ

13:15 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии «Первого национального торгового дома» в Минске предложил строить подобные торговые центры с белорусской продукцией в городах России, таких как Санкт-Петербург или Смоленск.

«Нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар? В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове. <…> И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Россияне ведь не против, особенно в Петербурге», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он заметил, что это целесообразно для того, чтобы разного рода «жулики» за полцены не перекупали товар, который затем продают в России. «А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки. Должен быть [торговый] дом <…>. Простой, удобный дом построили, вывозите товар, продавайте», — сказал президент.

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