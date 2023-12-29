Лукашенко предложил строить торговые центры с белорусской продукцией в РФ
13:15 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар? В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове. <…> И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Россияне ведь не против, особенно в Петербурге», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Он заметил, что это целесообразно для того, чтобы разного рода «жулики» за полцены не перекупали товар, который затем продают в России. «А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки. Должен быть [торговый] дом <…>. Простой, удобный дом построили, вывозите товар, продавайте», — сказал президент.
НОВОСТИ
- 14:20 29.12.2023
- В ФРГ прошли обучение более 10 тыс. украинских военнослужащих
- 14:10 29.12.2023
- К 2028 году Индия намерена запустить 50 спутников
- 13:30 29.12.2023
- В ФРГ признали, что недооценили РФ при рассмотрении конфликта на Украине
- 12:30 29.12.2023
- Согласно опросу ВЦИОМ уровень доверия россиян Путину вырос до 80%
- 12:20 29.12.2023
- Африка снова опустилась в списке приоритетов США - портал
- 11:20 29.12.2023
- Новый закон штата Техас по мигрантам нарушает Конституцию США - Минюст
- 11:10 29.12.2023
- Благодаря росту продаж в РФ Китай впервые стал мировым лидером экспорта авто
- 11:00 29.12.2023
- Без согласия ЕС США не смогут передать Киеву активы РФ - СМИ
- 10:15 29.12.2023
- После нападения ХАМАС на Израиль в ФРГ зарегистрирован рост антисемитских преступлений
- 10:05 29.12.2023
- Над Курской областью ПВО уничтожили украинский БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать