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НОВОСТИ

В ООН отмечают растущую милитаризацию вдоль буферной зоны на Кипре

20:21 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель генсека ООН на Кипре Колин Стюарт обеспокоен растущей милитаризацией вдоль буферной зоны Кипра, о чем сообщил лидерам греческой и турецкой общин. Он одновременно является главой контингента Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

«Основная проблема, которая нас беспокоит, — это растущая милитаризация вдоль буферной зоны, потому что главная цель нашего пребывания здесь — сохранить стабильность, создать благоприятные условия для решения кипрской проблемы», — сказал он журналистам после встречи с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

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