Темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигли 5,2%, превысив целевой показатель
09:20 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы роста китайской экономики в 2023 году достигли 5,2%, что оказалось выше официального целевого показателя. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции ведомства, за указанный период ВВП Китая составил 126,05 трлн юаней (порядка $17,7 трлн по текущему курсу). Темпы роста в аграрном секторе достигли 4,1% (8,97 трлн юаней, или $1,26 трлн), а в промышленности и сфере услуг оказались на уровне 4,7% (48,26 трлн юаней, или $6,78 трлн) и 5,8% (68,82 трлн юаней, или $9,67 трлн) соответственно.
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