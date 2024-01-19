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НОВОСТИ

В РФ усовершенствуют систему тестирования мигрантов на знание русского

22:40 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система государственного тестирования мигрантов на знание русского языка будет усовершенствована. Это следует из утвержденного правительством РФ двухлетнего плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики (документ есть в распоряжении ТАСС).

В документе отмечается, что совершенствование системы направлено на создание дополнительных условий для иностранцев, чтобы они могли успешно осваивать образовательные программы, а также для продвижения системы за рубежом.

В том числе будет разработан механизм по оценке уровня владения русским языком несовершеннолетними гражданами.

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