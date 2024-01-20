Франция не может запретить гражданам отправляться воевать на Украину — министр

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр Вооруженных сил (ВС) Себастьен Лекорню заявил, что Франция как демократическая страна не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться на Украину, чтобы воевать на стороне Киева.

«Есть французы, гражданские лица, которые отправились воевать в украинской униформе. Но мы как демократическая страна не можем им запретить», — сказал министр в интервью телеканалу LCI. Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не имеют связей с французскими военными институтами.

Так Лекорню прокомментировал сообщение Минобороны РФ об уничтожении в Харькове нескольких десятков французских наемников. Он считает данное заявление двусмысленным. Как утверждает Лекорню, оно призвано создать впечатление, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева участвуют французские военные, и продвигает «нарратив соучастия» Парижа в конфликте.

Ранее МИД Франции отказался признать гибель граждан республики в Харькове. В ответ на вопрос ТАСС в ходе брифинга пресс-служба ведомства лишь переадресовала к своему заявлению, сделанному в четверг. В том заявлении, переданном агентствами Reuters и AFP, МИД Франции утверждал, что у страны нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще.

Ранее Минобороны России сообщило, что ее вооруженные силы нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.