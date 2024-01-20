МЧС РФ предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения
08:50 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России подготовило проект постановления правительства, которым предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Разработан проект постановления правительства РФ „О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны“. Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — сказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что в настоящее время документ проходит согласование.
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