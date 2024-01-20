МЧС РФ предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России подготовило проект постановления правительства, которым предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Разработан проект постановления правительства РФ „О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны“. Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», — сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что в настоящее время документ проходит согласование.