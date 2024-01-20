Россия победит Украину через несколько недель без новой помощи США — NBC

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Джо Байдена предупредили членов Конгресса, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Согласно прогнозу, озвученному помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и директором Национальной разведки США Эврил Хейнс, без дополнительной военной помощи США Украина сможет воевать «только в течение нескольких недель, может, месяцев». Сотрудники администрации также озвучили законодателям сроки, когда военные ресурсы Киева истощатся, и оценку ситуации на поле боя.