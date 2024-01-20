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Два корабля ВМС Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне

11:30 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два британских минных тральщика столкнулись в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне. Об этом сообщает онлайн-издание UK Defenсe Journal.

«Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено», — заявил представитель ВМС Великобритании в ответ на запрос издания.

На размещенных в соцсети X кадрах видно, как HMS Chiddingford, следуя задним ходом, врезается кормой в левый борт HMS Bangor. Первый корабль относится к классу Hunt и вступил в строй в 1984 году, а второй — к классу Sandown и несет службу с 1999 года. На сопровождающих видео снимках можно также увидеть полутораметровую пробоину в корпусе судна выше ватерлинии.

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