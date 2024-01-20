0
0
3
НОВОСТИ

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в ГД в понедельник — Володин

12:30 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, будет внесен в Госдуму в понедельник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества. Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 20.01.2024
Израиль ведет интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан — ТВ
0
97
11:30 20.01.2024
Два корабля ВМС Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне
0
139
11:00 20.01.2024
В США были рады, что Зеленский вел себя более сдержанно на форуме в Давосе — NBC
0
189
10:30 20.01.2024
Закупка боеприпасов в ФРГ стопорится — Der Spiegel
0
240
10:00 20.01.2024
Россия победит Украину через несколько недель без новой помощи США — NBC
0
281
09:30 20.01.2024
ЕС произведет до 1,4 млн снарядов до конца года - еврокомиссар
0
288
09:00 20.01.2024
Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта при Нетаньяху
0
317
08:50 20.01.2024
МЧС РФ предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения
0
355
08:40 20.01.2024
Франция не может запретить гражданам отправляться воевать на Украину — министр
0
365
08:30 20.01.2024
ПВО сбила украинский дрон в Брянской области
0
338

Возврат к списку