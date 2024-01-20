Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в ГД в понедельник — Володин
12:30 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, будет внесен в Госдуму в понедельник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества. Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник», — отметил он.
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