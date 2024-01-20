Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в ГД в понедельник — Володин

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, будет внесен в Госдуму в понедельник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества. Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник», — отметил он.