WADA пока не получило от России взнос за 2023 год
13:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взнос от России за 2023 год еще не был получен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.
«Взнос за 2023 год еще не был успешно переведен в WADA», — заявил представитель пресс-службы.
В конце 2023 года в WADA рассказали, что организация поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.
WADA рассчитывает получить от РФ за 2023 год взнос в размере чуть более $1 млн 267 тыс. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.
В пресс-службе Минспорта РФ 18 ноября сообщили ТАСС о том, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова ее осуществить в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.
Россия заплатила взнос в бюджет WADA за 2022 год в январе 2022-го, за 2021-й — в апреле 2021-го. По итогам 2022 года не приступали к выплате взносов в бюджет WADA 59 стран, в 2021-м — 45, в 2020-м — 40. 31 страна в течение трех последних лет ни разу не платила взнос в WADA.
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