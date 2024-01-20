Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы
14:03 20.01.2024
Гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров заявил, что поддержал в Москве решение о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. «Безусловно, я поддерживаю решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах, - заявил медиаменеджер. - Я уже не молодой человек, и мне есть с чем сравнивать. За последние 20 лет Россия приобрела те необходимые качества, которые соответствуют независимой самостоятельной стране. Для меня очевидно, что под управлением Владимира Путина Россия стала независимой, суверенной и абсолютно самостоятельной державой».
По словам Александра Жарова, уже 20 лет развитие многих важных отраслей в строны идет очень быстро. «Мы первые не только в добыче полезных ископаемых, но и в обработке, в производстве высокотехнологичной продукции. Мир сейчас находится на переломе – мы переходим от постиндустриального общества в общество цифровое. Развивается интернет, ТВ, средства массовой информации, и в той сфере, где я работаю, все соответствует лучшим мировым стандартам. Поэтому можно сказать, что мы гордимся своей страной, и у нас есть основание для этой гордости», – сказал Жаров.
Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве идет сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата для участия в выборах президента РФ. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.
НОВОСТИ
- 14:00 20.01.2024
- Ереван и Баку требуют гарантии отсутствия территориальных претензий — Пашинян
- 13:00 20.01.2024
- WADA пока не получило от России взнос за 2023 год
- 12:30 20.01.2024
- Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в ГД в понедельник — Володин
- 12:00 20.01.2024
- Израиль ведет интенсивные обстрелы городов на Западном берегу реки Иордан — ТВ
- 11:30 20.01.2024
- Два корабля ВМС Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне
- 11:00 20.01.2024
- В США были рады, что Зеленский вел себя более сдержанно на форуме в Давосе — NBC
- 10:30 20.01.2024
- Закупка боеприпасов в ФРГ стопорится — Der Spiegel
- 10:00 20.01.2024
- Россия победит Украину через несколько недель без новой помощи США — NBC
- 09:30 20.01.2024
- ЕС произведет до 1,4 млн снарядов до конца года - еврокомиссар
- 09:00 20.01.2024
- Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта при Нетаньяху
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать