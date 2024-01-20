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Ядерное оружие США устарело, считают американские законодатели

16:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ядерное оружие США устарело, считают председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и сенатор Дебра Фишер (республиканка, от штата Небраска).

«Ядерное оружие Америки опасно устарело. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel», — таким заголовком начинается статья Уикера и Фишер, опубликованная в пятницу в газете The Wall Street Journal.

По их мнению, обновление ядерного арсенала США «недостаточно финансируется и отстает от графика». «Конгресс и Белый дом должны действовать быстро, чтобы решить эти проблемы и предотвратить появление новых», — отмечают законодатели.

В частности, они пишут о программе по замене межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III «почти 60-летней давности», которые уже устарели. Ранее, как отмечается в статье, Пентагон уведомил, что эта программа превысила бюджет. «Мы должны привлечь администрацию [президента США Джо Байдена] к ответственности за ее неудачи. Но чтобы компенсировать десятилетия пренебрежения, наши коллеги в Конгрессе должны также взять на себя обязательство восстановить промышленную безопасность США», — заключают законодатели.

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