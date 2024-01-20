Численность британской армии через 10 лет может сократиться на треть -The Times
17:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть. Такие оценки приводит газета The Times.
Издание отмечает, что при сохранении нынешних темпов сокращения численности армии к 2026 году этот показатель снизится с 76 тыс. до 68 тыс. человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тыс. человек. При этом союзники уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо, и на изношенность военной техники.
В беседе с изданием отставной американский генерал заявил, что «возможности [британской армии] в последние несколько десятилетий сокращались». «Несмотря на то, что это по-прежнему наш важнейший союзник, он, увы, уже совсем не тот, каким был», — заявил собеседник издания.
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