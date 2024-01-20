ВС РФ поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ
17:30 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшие сутки поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах», — говорится в сообщении.
На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 35 военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
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