ВС РФ поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшие сутки поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах», — говорится в сообщении.

На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 35 военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.